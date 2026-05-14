“Encontramos personal poco capacitado en el Programa de Reducción de Pérdidas”, asevera Ministro de Energía

Tegucigalpa – El ministro de Energía, Eduardo Oviedo, aseguró que tras revisiones internas se detectó que parte del personal vinculado al Programa Nacional de Reducción de Pérdidas sin la capacidad técnica necesaria para realizar trabajos eléctricos.

Oviedo, quien fungió como gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), señaló que una de las principales dificultades encontradas dentro del programa fue la contratación de personal sin las aptitudes adecuadas.

“Muchos no tenían los requisitos para temas de trabajo eléctrico”, afirmó.

El secretario acusó a la administración anterior de politizar el proyecto, sin que tuvieran la capacidad de realmente poder rescatar a la ENEE. asegurando que se contrató personal sin la preparación técnica necesaria para enfrentar el problema del hurto de energía.

Oviedo indicó que la actual administración intenta reorganizar el sistema mediante la creación de equipos técnicos, además de la compra de herramientas, transporte y grúas para fortalecer los operativos contra el hurto de energía.

El titular de la Secretaría de Energía (SEN) confirmó que la empresa estatal también busca corregir retrasos administrativos y financieros acumulados durante años, principalmente con auditorías pendientes y la implementación de normas internacionales de contabilidad. AD