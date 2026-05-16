«Encontramos instituciones en caos financiero y administrativo”, responde gobierno a la REDH

Tegucigalpa – El secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, reaccionó este viernes a la solicitud realizada por la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) organización que pidió al Gobierno presentar un informe sobre las condiciones en que fueron encontradas las instituciones del Estado al inicio de la actual administración.

Por lo tanto, Argueta aseguró que el Gobierno recibió las instituciones en medio de un “caos financiero y administrativo”, con deudas que, según indicó, rondaban los 20 mil 400 millones de lempiras.

El funcionario explicó que ya se ha logrado cubrir parte importante de esos compromisos y confirmó que se trabaja en un informe formal para transparentar la situación encontrada en las diferentes dependencias estatales.

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El funcionario detalló que las dificultades se reflejaban en instituciones como Casa Presidencial, la red consular, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte, entre otras entidades públicas.

“Todas las instituciones, Casa Presidencial, la red consular… creo que no hay un solo lugar donde no hayamos encontrado caos y donde nos haya tocado poner orden en estos 106 días”, refirió Argueta.

Asimismo, mencionó proyectos detenidos, millonarias deudas, gastos en consultorías y publicidad, además de una amplia flotilla de aproximadamente mil 200 vehículos blindados y carros alquilados.

La casa en orden

Argueta sostuvo que, pese a las dificultades encontradas, el Gobierno del presidente Nasry Asfura ha comenzado a generar confianza a nivel internacional, especialmente ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Si no hubiéramos puesto orden en estos 100 días, el FMI no habría destinado 245 millones de dólares que están a las puertas para invertirlos en salud, educación, seguridad e infraestructura para el desarrollo”, afirmó.

Según el funcionario, también existía una elevada planilla supernumeraria, situación que obligó a la administración a implementar medidas de austeridad, reducción del gasto y reorganización administrativa desde el inicio de la gestión.

Argueta reiteró que el Gobierno no tiene inconveniente en presentar la información solicitada por la REDH y otros sectores de sociedad civil, al tiempo que anunció que se realizarán informes periódicos para comunicar a la población los avances y resultados de la administración pública. JS