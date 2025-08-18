El primer encierro del Pilón de Falces de 2025 celebrado este domingo, ha sido emocionante y limpio. Las vacas de Vicente Domínguez han tardado un minuto en bajar desde el corral hasta el pueblo sin herir a ningún corredor, pero dejando momentos emocionantes para quien se ha acercado a esta primera carrera. El encierro, reconocido como Fiesta de Interés Turístico de Navarra, es una carrera de 800 metros que tiene como singularidad que discurre cuesta abajo con la montaña por un lado y el barranco por otro. EFE/Jesús Diges