Encargada de negocios de la embajada de EEUU se reúne con presidenta de la CSJ para mejorar proceso de extradición

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, sostuvo este martes una reunión con la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, para dar seguimiento al tratado de extradición.

Específicamente, ambas trataron el seguimiento al proceso de mejora y agilidad en la tramitación de las extradiciones entre ambos países.  

Asimismo, ambas abarcaron en el diálogo la cooperación en el fortalecimiento de la justicia y el combate al crimen organizado.

La primera vez que se reunieron fue el 14 de julio en la que abordaron los temas de cooperación mutua, identificar proyectos para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la lucha contra el crimen organizado.

También habían reafirmado el compromiso por mantener una relación bilateral justa, digna y firme en la lucha por la justicia. AG

