Encargada de negocios de EEUU en El Salvador recorre Golfo de Fonseca en naves salvadoreñas

Tegucigalpa – La Encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, realizó un recorrido por el Golfo de Fonseca con la división STORM de la Policía Nacional salvadoreña, informó la legación diplomática de Washington.

El recorrido de Fellows, según la embajada norteamericana en El Salvador, fue para “conocer las operaciones de vigilancia y combate al narcotráfico en la zona costera” del golfo.

También señaló que las operaciones “son cruciales para la seguridad regional”, de acuerdo al posteo hecho por la legación diplomática de Washington en la nación vecina.

El Golfo de Fonseca es compartido por El Salvador, Nicaragua y Honduras y da acceso al Océano Pacífico.

El Salvador niega el acceso soberano hondureño al océano e indica que la bocana del golfo, que da salida al Pacífico, señalando que históricamente solo ellos y Nicaragua tienen derecho.

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Nicaragua y Honduras firmaron el Tratado Bicentenario, mediante el cual Nicaragua acepta la soberanía hondureña sobre aguas de la bocana y con ello la salida soberana al Pacífico.

El Salvador rechazó el tratado y niega sistemáticamente llegar a un acuerdo que cumpla con el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda que le permite soberanía hondureña en las aguas del golfo en la salida de la bocana. (PD).