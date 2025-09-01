Encallan dos embarcaciones en muelle de cabotaje en La Ceiba

Tegucigalpa- Al menos dos embarcaciones quedaron encalladas este lunes en el ingreso del muelle de cabotaje de la ciudad de La Ceiba.

Una de las naves en problemas porta bandera beliceña, se informó.

Autoridades portuarias y marítimas se movilizaron para evaluar la situación y coordinar las labores de remolque, mientras se asegura que no haya daños ambientales ni riesgos para la seguridad de la zona.

La poca profundidad en el canal de acceso al muelle de cabotaje ha provocado que las embarcaciones presenten el problema. IR