ENAG tiene una deuda con L.70 millones con proveedores

Tegucigalpa – El director de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Juan Manuel Gálvez, reveló este miércoles que la institución posee una deuda de 70 millones de lempiras con proveedores.

– La impresión del libro Golpe 28-J también disparó la deuda de la ENAG. Se conoció que se adquiría papel en Italia.

“La ENAG se recibió con deudas, tenemos aproximadamente más de 70 millones de lempiras en deudas con diferentes proveedores a nivel nacional”, dijo a periodistas.

Admitió que no ha podido ajustar el pago de salario de empleados de febrero por las deudas actuales.

Gálvez indicó que la deuda es con los proveedores nacionales por diferentes tipos de materiales que se dejó contemplada en la pasada administración.

Señaló que la institución tiene que ser versátil para atraer nuevos clientes y empezar a sufragar todos estos gastos.

El funcionario detalló que tuvo ingresos seis millones de lempiras hasta febrero, pero no ajusta para cubrir todas las deudas.

Confirmó que casi el 50 % de la deuda de la ENAG es por compra de material por un monto de 30 millones de lempiras, y contempla gran parte del presupuesto de la institución.

Asimismo, añadió que hubo otro gasto de 10 millones de lempiras, compra de material por 30 millones de lempiras en cooperativas del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).

Gálvez comentó que no se cubrió la totalidad de compras en comparación con los costos de producción de los libros de la Catedra Morazánica.

Reveló que la pasada administración contempló vender de 150 mil libros con un precio de 37 lempiras para cada uno por la Catedra Morazánica.

Indicó que se debe buscar una nueva emisión de libros especiales para que este material de la Catedra Morazánica pueda ser reutilizado. AG