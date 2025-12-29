ENAG no publicara en La Gaceta declaratoria de elecciones si Secretaría de la Presidencia no la avala

Tegucigalpa – El subdirector de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Amílcar Valdez, manifestó que si el gobierno no da la orden, no publicará la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los comicios generales del pasado 30 de noviembre.

Señaló que la Secretaría de la Presidencial remite los documentos a través de oficios para publicarla en el diario oficial La Gaceta.

Valdez comentó que la Secretaría de la Presidencial es el canal que se ha utilizado en el actual gobierno que remita un decreto, PCM o acuerdo a través de oficios.

Indicó que la ENAG siempre tiene personal activo para publicar los documentos a cualquier hora, pese a que en la actualidad se encuentra en asueto.

“Si nosotros recibimos un orden de la Secretaría inmediatamente tenemos que integrarnos y darle publicación”, dijo el funcionario.

Hasta el martes 30 de diciembre vence el plazo del CNE para emitir declaratoria oficial de las elecciones generales 2025. AG