En vigencia Ley Seca por elecciones en Honduras

Tegucigalpa – Desde las seis de la mañana de este sábado entró en vigencia la Ley Seca por motivo de Elecciones en Honduras.

Este periodo se extenderá hasta el lunes 1 de diciembre a las 6 de la tarde.

Durante este tiempo quedan prohibidos los espectáculos públicos y el expendio, distribución y/o consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional a partir de las 6:00 am del día sábado veintinueve (29) de noviembre del presente año, finalizando su prohibición el día lunes uno (1) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), a las 6:00 pm.

El incumplimiento de lo establecido en dicho artículo será sancionado con una multa de cuatro (4) a diez (10) salarios mínimos, conforme a la normativa vigente.

La Policía Nacional advirtió que hará cumplir esta normativa y sancionará a quien la infrinja.

En ese contexto, nadie puede ejercer el sufragio este domingo 30 de noviembre bajo los efectos del alcohol.

Pese a que se trata de un fin de semana, también quedan suspendidos los espectáculos públicos. (RO)