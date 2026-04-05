En vigencia Ley Seca; multas de hasta 15 mil lempiras para quien infrinja la norma

Tegucigalpa – A partir de las 6.00 de la mañana de este Domingo de Resurrección entró en vigencia la Ley Seca que restringe la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Así lo indicó este día, el subdirector de la Policía Municipal del Distrito Central, Josué Esperanza, quien advirtió de multas de hasta 15 mil lempiras para quienes infrinjan esta ordenanza municipal.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), ordenó restringir la venta y consumo de bebidas embriagantes en este feriado de Semana Santa en el Distrito Central, a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el orden en el desarrollo de las actividades religiosas en un ambiente propicio.

La ordenanza municipal establece que, en los lugares aledaños a las iglesias donde se realicen actos religiosos, queda terminantemente prohibido el consumo de bebidas embriagantes en áreas públicas, así como su venta desde las 6:00 a.m. de este Domingo de Resurrección hasta la misma hora del lunes.

Los bares, estancos, expendios y depósitos de aguardiente, localizados en las zonas estipuladas en esta normativa, permanecerán cerrados todo el tiempo que dure la restricción, establece la ordenanza.

Asimismo, los propietarios o arrendadores de todo negocio que venda bebidas alcohólicas deberán colocar un rótulo con la leyenda: «Prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes por motivo de Ley Seca” detallando los días y horarios establecidos.

Esta medida se suspende a las 6:00 de la mañana de este lunes 06 de abril. (RO)