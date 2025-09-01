En vigencia amnistía para reposición del DNI

Tegucigalpa – Hoy entró en vigor la amnistía nacional en el cobro de 200 lempiras por la reposición del Documento Nacional de Identificación (DNI).

En cumplimiento con el Decreto No. 09-2025 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ha decretado una amnistía nacional en el cobro de Doscientos Lempiras (L 200.00) en concepto de reposición del Documento Nacional de Identificación (DNI)”, cita el comunicado del RNP.

El Registro Nacional ha habilitado puntos para facilitar el trámite de solicitud de reposición de DNI, por lo que además de las oficinas del RNP a nivel nacional también se han habilitado kioscos de atención en el Mall Multiplaza, Plaza Miraflores y Midence Soto, en Tegucigalpa.

Mientras que en San Pedro Sula están en la Gran Terminal Metropolitana y en el Centro Comercial Pasaje Valle.

La anterior medida exime del pago de 200 lempiras por la reposición del documento.

Cabe señalar, que el DNI es un requisito para ejercer el voto el próximo 30 de noviembre.

Por costos de materiales de reposición se cobra 200 lempiras, pero a causa del año electoral y con el objetivo que todos puedan ejercer este derecho, se aprobó la amnistía para que los ciudadanos no deban asumir ningún costo. (RO)