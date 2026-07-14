En vigencia amnistía de armas comerciales y construcción de proyectos sanitarios y educativos

Tegucigalpa – Con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de los correspondientes decretos legislativos, ya están en vigencia la amnistía de armas comerciales y los contratos para ejecutar proyectos educativos en los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque.

– Régimen excepcional para registrar armas comerciales tendrá vigencia de 12 meses; excluye armas de uso prohibido.

Asimismo, fue publicado en el diario oficial de Honduras el decreto para proceder a la ejecución de obras en hospitales en Comayagua, La Paz, Copán, Olancho y Tegucigalpa.

Amnistía de armas

La amnistía para que los ciudadanos puedan registrar y regularizar armas de fuego de uso comercial que poseen en la actualidad, pero que no cuentan con factura de compra, documentación o registro oficial, ya está en vigencia en Honduras.

El régimen excepcional incluye a las armas de fuego de uso comercial en posesión de particulares, así como las armas de colección, siempre y cuando no tengan la aguja percutora, mientras que las armas de uso prohibido, restringido o de uso militar están excluidas.

De acuerdo al decreto, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 37.183, de fecha 2 de julio de 2026, la vigencia de la amnistía será de doce meses y quienes se acojan a dicho régimen de excepción deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales.

La amnistía, que fue aprobada por unanimidad del pleno de diputados el pasado 17 de junio, busca garantizar que únicamente puedan ser registradas aquellas armas que no tengan relación con actividades ilícitas.

Proyectos educativos

También se publicó en La Gaceta el decreto 137-2026, aprobado el pasado 30 de junio por los diputados de todas las bancadas del Congreso Nacional, que contiene enmiendas a contratos que garantizan la construcción de 18 módulos de aulas y la rehabilitación de siete centros educativos distribuidos en Copán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque.

Los proyectos serán ejecutados por el Programa de la Red Solidaria y el Consorcio Centroamericano de Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada (Coceco).

Obras en infraestructura sanitaria

El decreto 137-2026 también incluye la modificación contractual relativa a la construcción de la sala de neonatología del Hospital Escuela de la capital y el diseño y supervisión de obras en el Hospital Regional de Occidente (Santa Rosa de Copán), en el Hospital Roberto Suazo Córdova (La Paz, La Paz), en el Hospital San Francisco (Juticalpa, Olancho) y en el Hospital Santa Teresa (Comayagua, Comayagua).

El decreto fue publicado en el diario Oficial La Gaceta número 37.190, de fecha 10 de julio de 2026. JS