Frase del día“En una sociedad desconfiada, el voto puede ser esa decisión personal que cada quien puede depositar con autonomía. Que cada quien haga de su voto su propia voz, sin dejarse atrapar por voces extrañas al país”.Por: Proceso Digital27 de noviembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Ismael Moreno • Padre Jesuita Noticias recientes PolíticaPareja presidencial vota en Olancho y prometen volver a derrotar a JOH Política“Listos para transformar a Honduras, esto es algo histórico”: Nelson Ávila tras votar PolíticaCNE confirma participación de más de un millón de electores a media jornada electoral Al DíaGuyana y Trinidad, vecinos de Venezuela, reportan normalidad en su espacio aéreo PolíticaAsfura vota después de hacer una larga fila en la UPNFM y promete un gran gobierno si el pueblo lo elige