spot_img
Frase del día

“En una sociedad desconfiada, el voto puede ser esa decisión personal que cada quien puede depositar con autonomía. Que cada quien haga de su voto su propia voz, sin dejarse atrapar por voces extrañas al país”.

Por: Proceso Digital

Ismael Moreno • Padre Jesuita

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024