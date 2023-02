En una elección de la CSJ todo puede cambiar, advierte Redondo en torno a distribución de magistrados

Tegucigalpa – Todo puede cambiar antes en una elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluso media hora antes, manifestó este viernes el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

El presidente del Congreso Nacional realizó estas declaraciones en base a la distribución de magistrados y la representación de los partidos políticos en la CSJ.

“Yo no me atrevo a decir eso porque en una elección de la Corte Suprema de Justicia todo puede cambiar media hora antes, no me atrevo a decir eso porque todo puede cambiar”, expresó luego de participar en la misa en honor al 246 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa.

Inició diciendo que en la reunión de jefes de bancadas pidió a los representantes de las fuerzas políticas que lleguen a un acuerdo el viernes 10 de febrero.

“Este es un asunto de ponerse de acuerdo, ya los números están, las políticas estaban, lo que basta es ponerse de acuerdo para que ese día se escoja a la Corte Suprema de Justicia”, dijo a periodistas.

Consultado por la posible incorporación de magistrados suplentes, contestó que tiene reservas de la propuesta, pero enfatizó que no hay nada escrito y que hay varias vías para lograrlo.

Redondo indicó que una vez que se escoja los magistrados, propone la ratificación del decreto de derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs).

Reconoció que los nuevos magistrados deroguen el decreto 116-2019 que es el Fondo Departamental y el 93-2021 que es la reforma a la figura del Lavado de Activos.

Además, también se refirió a la propuesta que exteriorizó la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) que propone a la abogada Ana Pineda como presidenta de la CSJ.

El titular del Poder Legislativo dijo que el PSH no tiene representantes como magistrado y que no comparte la lista de candidatos ni su política de tachar a postulantes.

“En un proceso donde la empresa privada, las universidades, los trabajadores, las organizaciones de sociedad civil y otros, nos mandaron lo que ellos consideraron los mejores 45, no comparto que se saque nombres”, aseveró.

Aunque aclaró que respetará la propuesta que haga el PSH como las demás fuerzas políticas, insistiendo que al final, es cosa de un acuerdo de los representantes de todas las fuerzas políticas. AG