A pocos metros y en distintos hechos, asaltante es asesinado; mientras atacan a repartidor en la capital

Tegucigalpa – En las últimas horas, un asaltante fue asesinado a balazos por su víctima; mientras que en un hecho distinto, un repartidor fue atacado a disparos en el bulevar Suyapa de la capital hondureña.

En horas de la noche del viernes, una persona quiso asaltar a otra en el túnel que conecta el bulevar Centroamérica con el bulevar Suyapa, pero la segunda sacó su arma y disparó contra el ahora occiso.

Agentes policiales estaban cerca de la zona, escucharon los disparos y llegaron a la escena del crimen donde el ciudadano relató el hecho acontecido.

Se conoció que la víctima era una persona que hace unos días atrás había salido de prisión por delitos relacionados al asalto.

Mientras los policías aseguraron la escena del crimen, en el otro carril del bulevar Suyapa, un empleado de delivery era perseguido por otras personas que querían asaltarle la motocicleta mientras se dirigía al bulevar Suyapa.

Sin embargo, el repartidor no les hizo caso y recibió tres disparos de los atacantes, que después del hecho, no se llevaron la motocicleta y huyeron del lugar.

El empleado de delivery fue llevado al Hospital Escuela, donde está estable de salud. AG