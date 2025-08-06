spot_img
En un basurero hallan cuerpo de mujer en Choloma

Por: Proceso Digital

San Pedro Sula-El cuerpo de una mujer fue encontrado en un basurero a la orilla del río Chamelecón en el municipio de Choloma en el departamento de Cortés.

Según se informó campesinos de la zona dieron a conocer este miércoles el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer a la orilla del río Chamelecón.

El cadáver fue encontrado entre la basura y se encontraba flotando en las aguas del río.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Las autoridades se encuentran resguardando la escena para determinar las causas de muerte.

Las muertes de mujeres en Honduras no cesan, en el presente año ya se reportan alrededor de 150 hechos violentos a nivel nacional. IR

