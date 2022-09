En un 30 % se estiman las pérdidas en el cultivo de frijol por lluvias, según productores

Tegucigalpa – Los productores de frijol a nivel nacional reportan que debido al exceso de lluvias en varias zonas productoras las pérdidas se estiman entre un 30 y 40 %.

El expresidente de la Cámara Hondureña del Frijol, Jairo Aguilera, confirmó que las pérdidas son a nivel nacional, según el reporte que han recibido de parte de los agricultores del grano.

La lluvia ha dejado como resultado grandes pérdidas y ahora hay mucho grano con hongos y nacidos, refirió Aguilera.

Además, debido a la humedad ahora los productores deben incurrir en gastos extras en el proceso de cosecha, porque tendrán que someter el grano a secadoras, manifestó.

Se había proyectado la cosecha de unos 2 millones de quintales de frijol, pero ahora esa meta no se cumplirá, lamentó.

Sin embargo, el productor confía en que no habrá escasez del grano; pero le piden a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), “que se fije pronto un precio de garantía a conciencia”.

Si no hay precio de garantía no habrá siembra de postrera porque los productores no tienen incentivo y las garantías son muy pocas debido al clima y los altos costos de producción, puntualizó. LB