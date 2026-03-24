En últimos cuatro años Conadeh atendió 7,600 denuncias por falta de acceso a la justicia

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) atendió, en los últimos cuatro años (2022-2025), unas 7 mil 606 quejas, alrededor de 5 diarias, de personas que denunciaron la falta de acceso a la justicia y a las garantías judiciales en el país, situación que devela la persistencia de obstáculos que impiden respuestas prontas y efectivas por parte del sistema judicial a la población.

Un recuento de los hechos establece que, entre el 2022 y el 2024 el Conadeh atendió 6 mil 247 quejas por falta de acceso a la justicia y garantías judiciales. Además, en el 2025, este ente estatal atendió otras mil 359 quejas vinculadas con presuntas afectaciones en ese ámbito.

Lo que revela, según la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, que la vulneración no termina con el hecho que origina la denuncia, sino que se prolonga cuando la justicia tarda, no responde o resulta inaccesible pues, persisten obstáculos serios para que las personas obtengan respuestas prontas y efectivas por parte del sistema judicial.

De acuerdo a las quejas atendidas por el Conadeh, entre las instituciones estatales contra las cuales se registraron más quejas por violación al derecho de acceso a la justicia y a las garantías judiciales, están los juzgados de letras, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y los centros penales.

Ingreso de casos supera las resoluciones

En el informe del Conadeh se detalla que, solo en el año 2025, el sistema judicial reportó 107 mil 96 casos ingresados de los cuales 73 mil 844 tienen resolución total, de ellos unos 43 mil 655 corresponden a casos ingresados en el 2025 y 30 mil 188 a expedientes de años anteriores y que fueron resueltos el año recién pasado.

Esta relación evidencia, según el informe, que una porción significativa de los asuntos ingresados en el año no obtiene resolución dentro del mismo periodo y que, el volumen total de resoluciones no alcanza a compensar los ingresos, lo cual es compatible con una acumulación neta de casos pendientes.

Añade que, la brecha se concentra, sobre todo, en los juzgados de letras, donde los ingresos superan ampliamente las resoluciones, y en los Juzgados de Paz; mientras que, en la Corte Suprema de Justicia, el total de resoluciones supera levemente los ingresos del año, lo cual sugiere esfuerzos de evacuación del inventario acumulado.

Al parecer, el Poder Judicial cuenta con unos 909 jueces, cuyo dato es relevante para dimensionar la presión estructural sobre el servicio de justicia.

El Conadeh advierte una brecha persistente entre los ingresos y resoluciones en los últimos cuatro años (2022–2025) y aunque en el 2025 disminuyeron los ingresos respecto de 2024, también hubo un descenso en el total de resoluciones, lo que refuerza la necesidad de medidas estructurales de gestión, recursos y control de tiempos procesales.

Asignación presupuestaria

En consecuencia, el Conadeh advirtió la necesidad de dotar a ese Poder del Estado de recursos financieros suficientes, con el propósito de fortalecer su capacidad de respuesta institucional y garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la justicia en el país.

En ese sentido, resulta pertinente destacar el señalamiento realizado por la Corte Suprema de Justicia respecto a la importancia de asegurar al Poder Judicial la asignación presupuestaria constitucional no menor del 3 % de los ingresos corrientes del Estado, como base mínima para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia. (RO)