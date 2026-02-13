En últimos 10 días se han recibido embargos por un monto de L. 3 mil millones, revela ministro de Finanzas

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules reveló este viernes que en los últimos 10 días se han recibido embargos por un monto de 3 mil millones de lempiras, lo que afecta al tesoro público y a las inversiones que pretende hacer el gobierno en campos importantes.

Este viernes se realizó un reunión entre la titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, junto a magistrados de la Sala Laboral, el procurador Dagoberto Aspra, el Ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y miembros del Directorio del Banco Central de Honduras, para abordar situación de demandas en distintas instituciones que afectan las finanzas estatales.

Refirió que “es importante que hagamos un esfuerzo interinstitucional, respetando a los diferentes poderes del Estado, pero siempre trabajando con la complementariedad que tiene cada uno de ellos”.

Hernández Hércules señaló que en los últimos 10 días se han recibido embargos por un monto superior a los 3 mil millones de lempiras, lo que significa una afectación directa al tesoro de la República.

Se trata de recursos –desglosó– que no están en el presupuesto general de 2025 y tampoco en el de 2026, por lo que se afecta a los proyectos e inversiones en salud, educación y seguridad.

“Tenemos que ponerle freno a estas medidas sistemáticas que realizan actores tanto de la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial e incluso defensores privados”, afirmó.

El ministro de Finanzas citó que estos embargos son en material laboral incoados en los juzgados de lo laboral, tanto en Tegucigalpa como en algunas alcaldías del país.

Sobre la reformulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026, refirió que este debe ser aprobado en Consejo de Ministerios antes de ser enviado al Congreso Nacional.

Desglosó que “la austeridad y la responsabilidad fiscal van a primar en este presupuesto, habrá una reducción, pero lo más importante es que habrá un ahorro en el gasto corriente del Estado, la reducción del aparato estatal viene, habrá menos instituciones, lo que significa que habrá recursos para el pago de deuda y el pasivo laboral”.

Citó que de 113 instituciones que encontraron, se bajará a 78, lo que se traducirá en un importante ahorro que se reflejará en inversiones que se harán en otros apartados. JS