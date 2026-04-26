Un total de 102 personas se postulan a cargos vacantes en el CNE y TJE

Tegucigalpa – Este domingo, último día de plazo, se observa la llegada de personas al Congreso Nacional para entregar su postulación oficial a un cargo vacante en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Estas personas se postulan para dos cargos en el CNE que dejó Marlon Ochoa y Karen Rodríguez; y cuatro en el TJE por el fallecimiento de Miriam Barahona y las destituciones de Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

Entre las personas que han presentado su postulación en este último día está la exdiputada Fátima Mena, el exministro de Transparencia, Sergio Coello, Marco Antonio Zelaya (exdirector de la OABI), la exdiputada Sobeyda Andino, Karen Guandique (exmagistrada del TJE), Mariano Torres, Ruth Anabella Cruz, Edson Javier Argueta, Yahvé Sabillón, Aixa Zelaya y otros.

Finalmente, un total de 102 personas postularon para los cargos vacantes en los dos órganos electorales, 60 en el CNE, y 42 para el TJE.

El Congreso Nacional otorgará dos días de subsanación para que los postulantes completen la documentación pendiente. AG

Postulantes para el CNE:

1.- Germán Altamirano.

2.- Alfredo Enrique Laínez

3.- Olban Alberto Coello.

4.- José Arnulfo Lagos.

5.- Vilma Clementina Zúñiga.

6.- Oved López.

7.- Walter Jeremías López.

8.- Rossel Renán Inestroza.

9.- Mirtha Gutiérrez Reyes.

10.- Boris David Rodríguez.

11.- Gabriel Adalberto Espinal.

12.- José Pompilio Ochoa.

13.- Santos Roberto Peña.

14.- Walter Alex Banegas.

15.- Idulio Melquiades Alonzo.

16.- Tomás Alfonso Cardona.

17.- Miguel Pineda Echeverría.

18.- Sergio Ottoniel Vélez.

19.- Erick Felipe Hernández.

20.- Carlos Humberto Romero.

21.- Héctor Manuel Alvarenga.

22.- Geovanny Antonio Arias.

23.- Eduardo Enrique Fuentes.

24.- Heriberto Baquedano Membreño.

25.- Germán Leitzelar hijo.

26.- Ruth Anabella Cruz.

27.- Sergio Vladimir Coello.

28.- Gladis del Socorro Cruz.

29.- Laura Victoria Salgado.

30.- Nery Osvaldo Galo.

31.- Roque Erwin Germer.

32.- Francisco Pascua.

33.- Sobeyda Judith Andino.

34.- Álvaro Josué Bardales.

35.- Allan Fernando Alvarenga.

36.- Marcos Palacios Castro.

37.- Martha Medina Reinoso.

38.- Tirso Sady Ulloa.

39.- Yahvé Sabillón.

40.- Fátima Mena Baide.

41.- Belkis Amador.

42.- Aixa Zelaya.

43.- Yovanny Dubón Trochez.

44.- Uvence Lara Oquelí.

45.- Vladimir Pineda Aguilar.

46.- Fernando Enrique Lezama.

47.- Rony Portillo.

48.- Carlos Yasser Salgado.

49.- Isaac Jiménez.

50.- Luis Guillermo Chávez.

51.- José Estaban Valladares.

52.- Cinthya Yanilda García.

53.- Roberto Budde Pavón.

54.- Alex Baquiz.

55.- Mauricio Castellanos.

56.- Marvin Díaz.

57.- Yolanda Banegas.

58.- Kenneth Rolando Madrid.

59.- Jennifer Bonilla.

60.- Noé Francisco Banegas.

