En últimas 48 horas se reportan 18 ingresos de cuerpos a la morgue capitalina

Tegucigalpa – Un total de 18 cuerpos han ingresado a la morgue capitalina en las últimas 48 horas, informaron autoridades de Medicina Forense.

La portavoz de la morgue, Issa Alvarado detalló que Medicina Forense ha realizado 18 levantamientos de cuerpos en diferentes sectores de Francisco Morazán y regionales del centro, sur y oriente.

Los médicos forenses realizan levantamientos en los departamentos de El Paraíso, Olancho, Valle, Choluteca, Comayagua, La Paz, Intibucá y Francisco Morazán.

Sostuvo que solo en el departamento de Olancho se han realizado cuatro levantamientos en Juticalpa y Catacamas, entre ellos el de una mujer.

Otros se realizaron en Guaimaca, Pespire y en Comayagüela en la capital.

Aseguró que de cinco a ocho levantamientos diarios, mientras que los fines de semana se registran entre 15 a 20 levantamientos, pero no todos son por homicidios ya que también hay muertes por accidentes viales, ahogamientos y suicidios.

Afirmó que día a día se incrementan las muertes por accidentes de tránsito, sólo en el presente año suman 80 las autopsias médico legal. IR