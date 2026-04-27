En UCI hijo del doctor Arturo Bendaña tras sufrir accidente en el norte del país

San Pedro Sula- Sergio Bendaña, hijo del reconocido galeno, Arturo “Tuki” Bendaña sufrió un accidente durante una competencia de motocross, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece en estado delicado.

Bendaña se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde según reportes médicos está reaccionando de manera positiva a la atención recibida.

Según se informó el joven ginecólogo sufrió un accidente cuando practicaba motocross en la ciudad de Omoa, en el departamento de Cortés.

Tras el accidente fue trasladado a un centro asistencial donde los galenos buscan salvarle la vida.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR