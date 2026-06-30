En tiroteo matan a menor de un año y madre resulta herida en Macuelizo

Tegucigalpa/Santa Bárbara – Un menor de un año falleció y su madre resultó herida en un tiroteo en el sector de La Flecha en el municipio de Macuelizo en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

El menor fue identificado como Yael Omar Pérez Cardona.

Se informó que sujetos armados ingresaron a la vivienda buscando a una persona e iniciaron a disparar dentro de la vivienda, sin importar si había otras personas presentes.

Uno de los disparos impactó contra el menor de edad que estaba en los brazos de su madre, perdiendo la vida, mientras que su progenitora resultó herida.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG