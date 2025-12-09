¿Talengueños drogadictos? En Talanga Libre perdió porque pagaban dos gramos de cocaína por voto: Mario Moncada

Tegucigalpa – La pérdida del Partido Libertad y Refundación (Libre), y de la candidata Rixi Moncada se debió a la venta de votos ya que hasta dos gramos de cocaína ofrecían por voto, justificó el comisionado de Condepor, Mario Moncada, hermano de la aspirante presidencial. Su afirmación sorprendió, ya que en la misma se deduce que la mayoría de la población de Talanga consume este tipo de drogas.

– Rixi sufrió una apabullante derrota en su natal Talanga. Mario Moncada fue de los primeros funcionarios del gobierno en aceptar la aplastante derrota.

Según Moncada, desde el sábado miembros de los otros partidos andaban ofreciendo dinero y hasta dos gramos de cocaína por voto a las personas que residen en las aldeas y colonias de Talanga.

“Los votos que sumamos tanto para Rixi como para la profesora Lesbia representan el cariño de la población”, afirmó.

Agregó que el crimen organizado pagó para que Libre no ganara las elecciones en Talanga, “el narcotráfico y crimen organizado le ganó a un proyecto limpio, ellos andaban con intercomunicadores, ellos compraron votos, desde un día antes llegaron a las familias de aldeas, barrios y colonias para pagar por adelantado votos, tenían compradas credenciales y yo los grabé”, manifestó.

Afirmó que se montó un plan para que Rixi y la profe Lesbia no ganaran las elecciones en Talanga, “ellos cambiaban hasta dos gramos de cocaína por voto, hasta la cantidad de votos que iban a comprar tenían”, reiteró. IR