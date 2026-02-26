En suspenso juicio y se aceptan cambios de medidas para generales Venancio Cervantes y Carlos Puerto

Tegucigalpa – El juez que lleva la causa admitió cambiar a arresto domiciliario la prisión preventiva contra el exsubjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Venancio Cervantes, y al excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto, asimismo, el inicio del juicio oral y público quedó en suspenso.

Ambos militares junto al exjefe del Estado Mayor de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, están acusados del asesinato de Isis Obed en el marco del golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

El apoderado legal de Puerto, Jair López dijo que hay que esperar que ocurre en el Congreso Nacional sobre la amnistía solicitada, nosotros partimos de un hecho concreto, nuestro representado se ha sometido a la justicia en todo momento.

Sostuvo que nunca ha habido un indicio de fuga por lo que el cambio de medidas tanto para Cervantes como para Puerto por eso fueron admitidas ambas solicitudes de cambio de medidas cautelares.

Dijo que hay recursos de amparo interpuestos por lo que se ha suspendido el avance del juicio oral y público.

El Tribunal había convocado a las partes procesales para el día 16 de marzo del 2026 a las 9:00 de la mañana a la audiencia preliminar para determinar si la causa pasa a un juicio oral y público.

“Este caso ha sido impulsado por cuestiones políticas y eso se ha evidenciado en este caso”, apuntó.

De acuerdo al comunicado del Ministerio Público a los militares en condición de retiro Romeo se les responsabiliza por la muerte de Isis Murillo, quien perdió la vida tras recibir una bala cuando participaba en una manifestación en las inmediaciones del aeropuerto capitalino de Toncontín, mientras que Alex Zavala sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados supuestamente por elementos del Ejército. IR