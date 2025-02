En suspenso extradición; Honduras aceptó una opción de Estados Unidos

Tegucigalpa – Estados Unidos le presentó dos opciones al gobierno hondureño para mantener vigente el tratado de extradición existente entre ambas naciones y Tegucigalpa optó por la segunda, la cual es suspender la denuncia del instrumento hasta el 26 de enero próximo, a fin de que sea la siguiente administración quien decida tan polémica medida.

Lo anterior está señalado por la Cancillería hondureña cuando se conoció una nota diplomática enviada por el titular de la misma, Enrique Reina a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

En la nota hace referencia a las propuestas hechas por Washington el 20 de diciembre del 2024, aunque nunca se detalló en qué consistió la primera opción.

(LEER) Rixi respalda a la presidenta Xiomara Castro en cuanto a denunciar tratado extradición

La medida anunciada este martes (18-02-2025) por la presidenta hondureña Xiomara Castro fue una solución parcial a la polémica medida de denunciar el tratado de extradición que hizo en agosto del 2024 el gobierno a medida que se acercaba la fecha (28 febrero 2025) para que entrara en vigencia.

Ya aparecieron las voces que inciden en que lo divulgado el martes es solo la suspensión de la entrada en vigencia, pero la denuncia del tratado de extradición está vigente hasta el 26 de enero del próximo año.

Xiomara Castro y Laura Dogu.

Apoyos

En todo caso, la mayoría de la población, sectores empresariales, políticos y académicos valoraron la medida, aunque la interpretaron como que el gobierno había retirado la denuncia del tratado de extradición, indicando que es un paso positivo al enviar el mensaje que Honduras no será territorio amigable para los narcotraficantes, los únicos beneficiados con la medida iniciar de prohibir las extradiciones solicitadas por Estados Unidos.

#ARCHIVO Lo que decía Rixi Moncada el 18 de diciembre de 2024. La extradición es 2025 es una relación suspendida, si EEUU quiere reactivarlo deberá enviar las notas para que sea en 2026, dijo. #ProcesoDigital pic.twitter.com/1lTTgQAsZo — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 18, 2025

El anuncio inicial fue hecho por la mandataria Castro por medio de su cuenta en la red social X y posteriormente detallada por el canciller Enrique Reina, quien señaló que el gobierno de Libre condicionó a Washington que dicho mecanismo no sea utilizado como herramienta política en lo que resta del año, cuando más de cinco millones de hondureños están llamados a acudir a las urnas en marzo y noviembre.

“Con esta decisión no estamos para favorecer a políticos o no, tampoco a criminales que tengan que responder ante la justicia, pero si de alguna forma el tratado pudiera ser utilizado para desestabilizar a la forma de gobierno o al proceso electoral a través del ataque a las Fuerzas Armadas y esto generara una coyuntura compleja en el proceso electoral, esa es nuestra preocupación y por lo tanto es mantener una comunicación abierta con los Estados Unidos para que sea un proceso ordenado”, explicó el canciller.

El jefe de la diplomacia hondureña explicó que entre los acuerdos con EEUU destacan cinco puntos: 1. Migración, que incluye a los vuelos militares y otros posibles escenarios para abordar la política migratoria desde el punto de vista del interés mutuo; 2. Extradición, que incluye algunas salvaguardas para garantizar la estabilidad democrática y de las FFAA; 3. Defensa, continuidad de los acuerdos militares y de seguridad entre ambas naciones; 4. Económico, revisión de ciertas cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y EEUU, especialmente los ligados a temas de productos alimentarios; 5. Inversión, el avance en las posibilidades de financiamiento en el Ferrocarril Interoceánico.

(LEER) Gobierno condicionó vigencia de la extradición para que no se use durante año electoral: Canciller Reina

Aunque esta versión oficial no es compartida por muchos sectores, que se preguntan que pidió o mostró Estados Unidos a la administración Castro para que la misma diera para atrás en su propósito inicial que el tratado no tuviera vigencia para extraditar personas solicitadas por Washington a partir del 28 de febrero.

El tratado de extradición fue denunciado en agosto pasado por la presidenta Castro, que también utilizó la red X para anunciar la medida.

La presidenta Xiomara Castro, su esposo Manuel Zelaya y la precandidata del oficialismo, Rixi Moncada.

Méritos para Rixi: Mel Zelaya

Aunque la medida de la denuncia y luego suspensión del tratado fue hecha por la presidenta Castro, el asesor presidencial y esposa de la mandataria, Manuel Zelaya, le dio méritos de la medida a la ministra-precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada.

El expresidente Zelaya, que también es el coordinador general del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), escribió en su cuenta de X que la visita que realizó Rixi Moncada a Washington a finales del 2024 y luego tras los acuerdos alcanzados con la administración del presidente Donald Trump.

Cuando la ministra de Defensa Moncada viajó a Estados Unidos todavía no se habían realizado las elecciones en Estados Unidos.

La diputada Fátima Mena.

Es una trampa

📢 ¡Buenas noticias… pero con truco! La presidenta anuncia que el gobierno retrocede en la denuncia del tratado de extradición ✋⚖️, pero no menciona que es temporal



🚨 ¿Seguridad real o solo estrategia? Manténgase alerta#HondurasSegura #JusticiaParaTodos #SinImpunidad pic.twitter.com/y4O6TpFK66 — Fátima Mena Baide (@FatimaMenaHN) February 18, 2025

La diputada Fátima Mena, del partido Salvador de Honduras, aclaró que la decisión anunciada hoy no es el retiro de la denuncia del tratado de extradición, que a su juicio es lo que esperaba el pueblo hondureño, sino una simple suspensión hasta el 27 de enero del 2027, a fin que la nueva administración que asuma el poder determine si continúa o no con la extradición.

“Lo que no dice ese tuit (de la presidenta Castro) es que esa es una medida temporal, no fue que retiró el proceso de denuncia del tratado de extradición, sino que lo suspendió hasta el 27 de enero (2026)”, señaló la legisladora Mena en video colgado en su cuenta de X.

Indicó que ahora el pueblo hondureño deberá esperar hasta la nueva administración para saber si el instrumento de la extradición sigue, por lo tanto sugirió mantener la lucha a favor del instrumento.

“Nos tocará seguir luchando para que el nuevo gobierno en su primer día retire la denuncia del tratado, Libre nos dio una posición tibia, ya que esperamos un retiro de la denuncia del tratado y no la suspensión”, indicó la legisladora.

Julio Navarro, ex integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE) por Libre, señaló en un foro radial que la política del actual mandatario estadounidense Trump es la de no negociar con nadie, sino de imponer sus temas a los demás, no permite negociar, indicando que esta es la nueva realidad de la política internacional.

Navarro señaló que ahora no se puede hablar de ser aliados con Estados Unidos, sino de mantener relaciones amistosas. (PD)