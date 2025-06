En sus estertores la cuarta prórroga para instalar la CICIH, principal oferta de Castro

Tegucigalpa – Restan 12 días para que venza la cuarta prórroga del memorándum de entendimiento entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y las Naciones Unidas (ONU) para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

– El Gobierno hondureño y la ONU suscribieron el 15 de diciembre de 2022 en Nueva York un memorándum de entendimiento para lo que sería la constitución de la CICIH, el que se ha venido renovando al no materializarse la instalación de la misión.

Además, este martes 03.06.2025 se cumplen 1 mil 222 días desde que la presidenta hondureña prometiera durante su toma de posesión que en los siguientes 100 días instalaría la comisión internacional anticorrupción, que se constituyó en la principal oferta de su campaña electoral.

La CICIH es un mecanismo propuesto para combatir la corrupción y la impunidad en el país, inspirado en modelos como la CICIG en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en Honduras.

Los encuentros de la presidenta Castro con el secretario de la ONU.

La instalación de la CICIH sigue pendiente, ya que requiere un acuerdo bilateral con la ONU, garantías legales de independencia y autonomía, y la aprobación de reformas como la Ley de Colaboración Eficaz.

La primera extensión del memorándum ocurrió en junio de 2023, luego la segunda en diciembre de 2023, la tercera en junio de 2024 y la última el diciembre de 2024.

Promesa que quedó en engaño

Recientemente, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, manifestó que la promesa de instalar un mecanismo internacional para combatir la corrupción, mejor conocido como CICIH, fue un engaño del actual gobierno.

“La promesa se quedó en un engaño nuevamente al pueblo hondureño donde la presidenta (Xiomara Castro) mencionó que quería contrarrestar el flagelo de la corrupción”, dijo Castellanos.

Gabriela Castellanos, directora del CNA.

Comentó que los temas de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas venden en las promesas de campaña por el anhelo de justicia que tiene la población hondureña.

Castellanos subrayó que nunca hubo intención de la actual administración de traer una plataforma internacional que combata la corrupción en Honduras.

La directora del CNA tildó la entrega de una carta de intenciones de parte del gobierno a las Naciones Unidas (ONU) como “parte del show” para vender la idea de querer trabajar en pro de la transparencia.

Además, señaló que tampoco hubo apoyo del gobierno a las organizaciones en Honduras que luchan contra la corrupción, sino que se dedicaron a atacarlos visiblemente.

Rixi y Reina se fueron con la deuda de la CICIH

Gabriela Blen, luchadora social.

La representante de Articulación Ciudadana, Gabriela Blen, lanzó una crítica al gobierno de Xiomara Castro por el fracaso en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción, apuntando directamente a los exfuncionarios Enrique Reina y Rixi Moncada como responsables del colapso del proceso.

“Se fueron con la deuda de la CICIH, en la que insistieron que trabajaban arduamente, para finalmente salir con lo que siempre dijimos: culpar a la ONU”, expresó Blen, quien calificó la gestión como una estrategia dilatoria que terminó en lo que considera una traición al mandato ciudadano.

La activista social arremetió especialmente contra Reina y la exministra Moncada, a quienes acusó de haber demostrado “incapacidad para cumplir con la tarea de traer la CICIH al país, por sus evidentes vínculos con los grupos criminales que cooptaron nuevamente los tres poderes del Estado”.

Blen advirtió que el costo político para el gobierno será elevado: “Esa deuda les cobrará intereses más altos de lo que imaginan, porque el pueblo votó en contra de la corrupción, y cualquier grupo o partido que la encarne, tendrá el rechazo del pueblo en las urnas”.

Consecuentemente, sostuvo que “la historia les recordará como los villanos que impidieron que la CICIH se instalara en el país”, cerrando así una declaración que, según analistas, refleja el creciente desencanto ciudadano con una promesa de campaña que fue bandera del actual gobierno y que, a juicio de muchos, fue enterrada por quienes debían liderarla.

Enrique Reina, excanciller.

Desde culpar a la oposición hasta clausura condicional

Actores del gobierno han centrado sus últimas declaraciones echando culpas a la oposición política por la no derogación de leyes en el Congreso, pero otros proponen hasta “clausulas condicionales”.

Apenas la semana anterior, el ahora exsecretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, reconoció que la instalación de cuerpo anticorrupción continúa siendo una promesa lejana, debido a la falta de voluntad política en el Congreso Nacional y el temor de los partidos tradicionales a ser investigados.

“Es muy complejo buscar reformas en el Congreso Nacional, si lo que se buscan son reformas constitucionales. No las van a pasar. Si no se aprueba ni un préstamo y no se ponen de acuerdo ni siquiera para una agenda, mucho menos van a crear un mecanismo que pueda ser un riesgo para quienes gobernaron antes”, afirmó Reina.

En ese sentido, Reina aceptó que “por ahora, la CICIH no viene”, aunque aseguró que “seguiremos intentando”. No obstante, subrayó que la realidad política actual es adversa: “Si no se pueden poner de acuerdo ni para una orden del día, menos para una reforma que pueda afectar intereses”.

El también candidato a designado presidencial en Libre fue enfático al señalar que sectores del bipartidismo temen que la CICIH venga a investigar hechos del pasado. Menos van a buscar un mecanismo que pueda implicar una revisión del pasado. No hay voluntad porque saben que la lucha contra la corrupción los podría salpicar.

El vicecanciller Tony García.

De su lado, el vicecanciller para asuntos consulares y migratorios de Honduras, Antonio García, realizó una propuesta pública que se basa en una cláusula condicional para “salvar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH)”.

Hago pública una propuesta constructiva para salvar la CICIH a dos semanas que expire el actual Memorándum. Si la principal traba está en que la ONU quiere ciertas reformas previas, como la ley de Colaboración Eficaz y eliminación de ciertos artículos del código de la impunidad, y el Gobierno prefiere que las reformas se hagan sobre la marcha, propongo una Cláusula Condicional: que el Acuerdo se firme pero que la CICIH sólo se instalará en el país cuando el CN hubiere materializado las reformas exigidas, escribió el diplomático.

Si se firma el Convenio, el Ejecutivo habrá hecho su parte porque la negociación y firma le compete al Ejecutivo y la ratificación al Legislativo, argumentó. PD