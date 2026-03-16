En su primera convocatoria, Molina llama a 26 jugadores para amistoso ante Perú

Tegucigalpa – El director técnico español de la selección de Honduras, convocó a 26 jugadores para el partido amistoso ante Perú para el 31 de marzo.

Entre los 26 jugadores convocados por Molina, hay 10 legionarios, seis que juegan en el Olimpia y cinco del Motagua.

El partido amistoso se jugará en el estadio Municipal de Butarque en la ciudad de Madrid en España.

Esta será el primer partido de la “H” bajo la dirección del español Molina con la intención de clasificar al Mundial de 2030.

Lista de convocados:

Porteros: Edrick Menjívar (Olimpia), Alex Guity (Lobos UPN) y Luis Ortiz (Motagua).

Defensas: Clinton Bennett (Olimpia), Christopher Melendez (Motagua), Denil Maldonado (Rubin Kazan), Darlin Mencia (Montevideo Wanderers), Giancarlo Sacaza (Motagua), Joseph Rosales (Austin FC), Julián Martínez (Alverca de Portugal), Kevin Guity (Olimpia) y Luis Vega (Motagua).

Volantes: Alejandro Reyes (Motagua), Deiby Flores, Edwin Rodríguez (Olimpia), Jorge Álvarez (Olimpia), Kervin Arriaga (Levante) y Leandro Padilla (Inter Miami).

Delanteros: Alenis Vargas (Manisa FK de Turquía), Erick Puerto (Platense), Dereck Moncada (Internacional de Bogotá), Exon Arzú (Real España), Jorge Benguché (Olimpia), Luis Palma (Lech Poznan), Mike Arana (Real España) y Rigoberto Rivas (Kocaelispor de Turquía). AG