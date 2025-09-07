spot_imgspot_img
Caliente

En su casa ultiman a balazos a una mujer en Catacamas

Por: Proceso Digital

Catacamas – Una mujer fue ultimada a balazos en las últimas horas en el sector de Culebrero en el municipio de Catacamas en el departamento de Olancho, oriente de Honduras.

La occisa fue identificada como Jandy Suley Sánchez (43).

Se informó que sujetos armados llegaron en motocicleta a la vivienda de la víctima donde tenía un negocio, ingresaron y le dispararon en cinco ocasiones a la mujer.

De acuerdo a medios de comunicación locales, la víctima ya había sido objeto de un atentado en el pasado, en esa ocasión, su esposo fue asesinado.

Más de 150 mujeres han sido asesinadas en el presente año en el país, estiman organizaciones feministas. AG

