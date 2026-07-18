En su casa encuentran sin vida a dirigente de patronato en El Progreso

Tegucigalpa – Dentro de su vivienda fue encontrado sin vida este viernes un dirigente de patronato en El Progreso, Yoro, norte de Honduras.

La víctima fue identificada preliminarmente como Luis Elías Arias, quien era dirigente del patronato de la colonia Bella Aurora, en el sector de El Bálsamo, El Progreso, Yoro, norte de Honduras.

El hallazgo del cuerpo fue por parte de los mismos vecinos quienes acudieron a una reunión patronal, pero al no obtener una respuesta saltaron la cerca de la casa y se encontraron con el cuerpo sin vida.

De acuerdo a un reporte preliminar el cuerpo presenta heridas de arma blanca.

En la escena fue encontrado un cuchillo cerca del cuerpo, por lo que se investiga si ese objeto fue utilizado en el ataque, se conoció.

Las autoridades aún no brindan detalles sobre este hecho que enluta a esta comunidad.

Honduras transita una escalada de la violencia, aunque las autoridades defienden que las estadísticas han reducido respecto a años anteriores. (RO)