En su 50 aniversario, Diunsa trae los Clinics de la Fundación Real Madrid a Honduras

San Pedro Sula – En el marco de su 50 aniversario, Diunsa anuncia la llegada a Honduras de los Clinics de la Fundación Real Madrid, una experiencia formativa de alto nivel dirigida a niños y jóvenes, impartida por entrenadores oficiales de esta reconocida institución deportiva.

– Una oportunidad única para que niños, niñas y jóvenes vivan el fútbol con valores bajo una metodología de clase mundial.

Los Clinics se desarrollarán en dos ciudades del país: del 1 al 5 de junio en San Pedro Sula, en el Estadio General Francisco Morazán; y del 8 al 12 de junio en Tegucigalpa, en las instalaciones de la Escuela Americana de Tegucigalpa (AST).

Esta iniciativa está dirigida a niños y niñas entre los 6 y 17 años, quienes tendrán la oportunidad de fortalecer sus habilidades futbolísticas y formarse en valores a través del deporte. Además, su participación contribuye al sostenimiento de los programas de escuelas sociodeportivas en Honduras.

Estás a tiempo de inscribirte

Aún puedes inscribirte en los Clinics y disfrutar de esta gran experiencia, puedes hacerlo en el sitio web https://www.frmclinicshonduras.com/ y por medio de la plataforma eticket con BAC, con un 10% de descuento. ¡Aprovecha esta oportunidad, son los últimos cupos!

El costo de inscripción es de L 6,250 e incluye un kit con uniforme, hidratación, snacks, atención médica, evento de bienvenida, clausura y certificado de participación.

Los Clinics en Honduras son patrocinados por Sportia, PORSALUD, American School Tegucigalpa, BMW, OutBox, Audiotech, Hotel Real Internacional (en Tegucigalpa y San Pedro Sula), BAC Credomatic, Deportes TVC, La Prensa, El Heraldo y Diario Diez.

Los fondos recaudados serán destinados al programa social de Escuelas Sociodeportivas que la Fundación Diunsa desarrolla en alianza con la Fundación Real Madrid en Honduras.

Para más información e inscripciones, visita el sitio oficial www.frmclinicshonduras.com o llama al +504 3141-8909.