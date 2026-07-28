En septiembre se pretende canalizar los fondos del préstamo del CAF para el programa de vivienda, según ministra Argeñal

Tegucigalpa – La ministra de Vivienda, Francis Argeñal, explicó este lunes que los fondos del préstamo de 400 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) serán canalizados a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).

Explicó que el gobierno otorgará un bono directo a capital y un subsidio a la cuota durante el primer año con una tasa de interés del 4 % y un plazo de 20 a 25 años a pagar.

Argeñal señaló que los fondos del préstamo serán canalizados con préstamos a largo plazo y la Secretaría de Vivienda es la encargada de apalancar esos créditos a través de los subsidios que abrirán la posibilidad de que miles de familias que hoy enfrentan la falta de una vivienda.

Reafirmó que el préstamo será destinado para financiar el Plan Nacional Integral de Vivienda que impulsa el gobierno.

La funcionaria recordó que previo a recibir los recursos financieros del CAF, se debe firmar el contrato con el gobierno y agotar el proceso administrativo.

Argeñal estimó que en el mes de agosto se agilice el trámite para tener disponible los fondos en septiembre.

“Este programa está enfocado estrictamente en vivienda social y la ley marco ya estipula que vivienda social son aquellos créditos que no superan los 80 salarios mínimos que en este momento anda en un millón 440 mil lempiras, como techo de la vivienda social”, manifestó.

Acotó que a nivel de ingresos familiares son las que no superan los cuatro salarios mínimos con principal enfoque en dos salarios mínimos hacia abajo y mediante el plan de inclusión financiera que se está implementando en este momento.

Añadió que el primer año se dará un bono directo a la capital como concepto de prima parcial y las familias serán acompañadas con subsidios directos a la cuota durante los primeros 10 años.

La funcionaria precisó que el salario mínimo más alto que se requiere para acceder a una vivienda social es de 18 mil lempiras lo que incluye el bono directo a capital y subsidio a la cuota y también tienen una garantía a través de un fondo de garantía recíproca, mientras que el plazo para pagar la casa será de 20 a 25 años. AG