En sector salud es constante la restricción a la prensa, defensor de la libertad de expresión

Tegucigalpa – El representante del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Saúl Bueso, externó su preocupación por que cada vez ven cómo aumentan las amenazas contra los periodistas y la libertad de expresión.

Son varias las denuncias que se reciben de periodistas que no los dejan hacer su trabajo, indicó.

Detalló que han recibido denuncias de periodistas de la zona sur de Honduras, que no los dejan ingresar al Hospital Regional del Sur.

“Cuando hablamos con las autoridades para saber qué está pasando, ellos dicen que los periodistas pueden hacer las consultas que quieran, pero con el portavoz de la institución”, argumentó.

Sostuvo que en C-Libre ya han levantado 50 alertas contra la libertad de expresión, porque en Salud es donde más denuncias se ven y se vuelve constante.

“Vemos como en el Hospital Regional del Sur, en el Catarino Rivas, en el Hospital Escuela porque no les gusta que se informe que no hay medicina, no hay médicos”, señaló.

Recordó que la libertad de expresión es un derecho que tienen todos los ciudadanos y los periodistas solo hacen su trabajo de informar.

Indicó que lo que sucedió ayer fue una violación a la libertad de expresión, no dejar a la periodista que realizara su trabajo.

“Nos preocupa porque no quieren que los periodistas divulguen lo que está pasando en los centros asistenciales donde a diario la población denuncia que no hay medicinas, algodón, equipo y coartando la libertad de prensa, pero sí hay dinero para subvenciones y fondo social”, argumentó.

Apuntó que no se puede seguir atacando a los periodistas, se debe de reducir la violencia tanto contra los periodistas y la ciudadanía, se debe de decir lo que está mal hecho para que se corrija. IR