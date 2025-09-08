En riesgo la estabilidad macroeconómica y el consumo interno de Honduras con amenaza de deportaciones masivas

Tegucigalpa – Amparo Canales, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, señaló hoy que se encuentra en riesgo la estabilidad macroeconómica y el consumo interno del país con la posible deportación masiva de connacionales.

“Las deportaciones masivas pondrían en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, pero más allá que eso nos debemos preocupar por la presión por la demanda de trabajo y el consumo interno”, expresó la economista.

Recordó que actualmente uno de cuatro hogares hondureños recibe remesas.

En ese contexto, alertó que con un aumento en las deportaciones se verá una afectación directa al envío de remesas.

Cabe señalar, que este lunes oficialmente queda cancelado el Estatus de Protección Temporal (TPS), mismo que protegía a más de 53 mil hondureños, quienes a partir de la fecha están obligados a ampararse a otro programa migratorio o retornar a Honduras.

Esas amenazas de deportaciones masivas, según Canales, ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica y el consumo interno del país centroamericano. (RO)