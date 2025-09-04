En riesgo el 23 % del calendario escolar de Honduras, advierte ASJ

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió este jueves que las interrupciones en el calendario escolar podrían poner en riesgo hasta un 23 % de los 200 días de clases, lo que amenaza con profundizar la deserción escolar en Honduras.

– La suspensión de clases por eventos externos podría predisponer el abandono escolar y afectar el logro de incremento en la matrícula registrado este año.

– A esto se suma la pérdida de 49 días de merienda escolar.

A través de la plataforma «Aulas abiertas», que monitorea los días de clase y entrega de merienda escolar, ASJ confirmó que hasta el 29 de agosto se han perdido en promedio nueve días de clase.

Sin embargo, alertó que, si no se gestionan adecuadamente los próximos eventos externos como fiestas patrias, Semana Morazánica en octubre y elecciones generales en noviembre, la cifra podría elevarse a 45 días perdidos, es decir, casi una cuarta parte del año lectivo.

La organización de sociedad civil recordó que, aunque este año la matrícula escolar aumentó en alrededor de cuatro mil estudiantes, las interrupciones en el calendario y la falta de merienda podrían predisponer al abandono escolar.

Según los datos de “Aulas Abiertas”, en 2025 ya se acumula un promedio de 49 días sin entrega de merienda escolar, lo que debilita los esfuerzos de retención de alumnos, por lo que de no tomarse medidas inmediatas existe un alto riesgo de que la leve mejoría en la matrícula se pierda en este último tramo del año escolar.

En ese sentido, ASJ instó a las autoridades de Educación a garantizar la implementación del calendario escolar, gestionando de manera efectiva los próximos eventos y asegurando que la tercera remesa de alimentación escolar llegue a los centros educativos en esta semana.

De cara al próximo año escolar, ASJ recomendó planificar con anticipación la entrega de la merienda escolar desde los primeros días de clases, revisar la cadena logística para acortar los tiempos entre remesas y ampliar la cobertura a 200 días de entrega, de modo que la alimentación acompañe efectivamente el calendario escolar. (RO)