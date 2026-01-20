En reclusión continuará supuesta extorsionadora de la Pandilla 18

San Pedro Sula – En el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se desarrolló la audiencia inicial relacionada a una joven vinculada una estructura tipo banda y que ejerció presión a la víctima con el fin de obtener 10 mil lempiras.

– La hermana del reconocido tiktokero “Caracolito” seguirá en la cárcel.

El Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió decretar el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva a Claudia Jackeline Suazo Turcios, al suponerla responsable del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.

La fiscalía, ratificó el requerimiento, presentó las pruebas desde las actas de la denuncia, la investigación, el seguimiento, la captura, el registro personal, las evidencias, la lectura de derechos, y la petición para aplicar la medida cautelar limitativa de la libertad. Mientras la defensa, rechazó la tesis fiscal, acreditó arraigo y solicitó sobreseer a su representada.

Se reflejaron de los indicios racionales suficientes, desde la participación de la encausada en el hecho, el peligro de fuga, la falta de arraigo, la facilidad que tiene para abandonar el territorio hondureño o permanecer oculta.

Con el fin de asegurar la presencia de la encausada en las siguientes etapas del proceso, el Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional determinó que dicha encausada debe cumplir el término legal de los dos años de reclusión, bajo la guarda y custodia de las autoridades del Centro Penitenciario de Ilama, municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara.

Hecho: El martes 13 de enero de 2026, como a la 01:00 de la tarde una persona ofendida denunció ante los agentes de la DIPAMPCO, que una mujer que vestía camisa color rosa, otro sujeto de camisa negra (dijeron ser miembros de una pandilla), y que andaban en una camioneta, marca Ford, modelo Escape, negra. Horas después recibió mensajes intimidantes. En una calle de la colonia Independencia, en La Lima, detectaron el vehículo. En el seguimiento, ubicaron a la mujer y en el registro personal le encontraron la evidencia. JS