En próximos días se estaría solventando crisis en Sala Constitucional, asegura magistrado Mario Díaz

Tegucigalpa – El magistrado Mario Díaz afirmó que en los próximos días se estaría solucionando la crisis en la Sala de lo Constitucional.

Según indicó, se están tomando las medidas necesarias para normalizar el funcionamiento de esta instancia judicial.

“Hay casos de expedientes que solo la Sala de lo Constitucional le compete, por lo que se espera que en los próximos días se esté solventando la crisis”, indicó el alto magistrado de la sala de lo penal.

La integración provisional servirá para que la sala no se atrase.

Sostuvo que en estos casos la integración del quinto magistrado en propiedad se deberá hacer por mayoría en el pleno y si se mueven otros miembros de otras salas igualmente.

Dijo que en la próxima reunión que se llame al pleno se estaría realizando ya el movimiento para que la sala no siga en crisis. IR