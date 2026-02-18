En promedio cada día se deporta a 127 hondureños este 2026, la mayoría de EEUU

Tegucigalpa – De acuerdo a estadísticas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) cada día del 2026 han sido deportados en promedio 127 personas, la mayoría desde Estados Unidos.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, informó hoy que en promedio cada día el 2026 han sido deportados 127 hondureños

Al menos, 4,787 personas, que representan el 92%, fueron retornadas y deportadas de los Estados Unidos, 394 de México y 28 de Guatemala.

Durante ese período fueron retornados y deportados a Honduras alrededor de 4,176 hombres, 534 mujeres, 423 niños y 78 niñas. El 92%, es decir, 4,820 lo hicieron vía aérea y 391 vía terrestre.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh destacó la importancia que el Estado concrete los protocolos para la reintegración social, económica y laboral de las personas retornadas, principalmente a nivel de los gobiernos municipales, para su inclusión en la comunidad.

Indicó que es necesario trabajar en las causas estructurales que nos genera la migración, pero también trabajar con todas las personas que nos están llegando para reintegrarlas y que tengan oportunidades.

Atención en salud mental

Ante este panorama, Reyes considera que se debe brindar atención en salud general, mental y especializada a todas las personas retornadas, principalmente aquellas que han sido separadas de sus familias, así como a las víctimas de violencia o discriminación.

Se deben fortalecer los servicios de atención en salud mental y ginecológica en los CAMR y en los Centros de Salud a nivel de los gobiernos municipales, con personal médico del área de la psiquiatría, ginecología, entre otras, y asignar insumos y medicamentos que permitan la atención diferenciada e integral, a las personas migrantes retornadas.

Explicó que ya hay reportes de personas que regresaron al país y, al parecer, recurrieron al suicidio, por lo que es necesario trabajar en la salud mental para prevenir este tipo de situaciones. Además, hay muchas personas que han sufrido violencia y necesitan un abordaje distinto y diferenciado.

Otro desafío, dijo Reyes, son las personas retornadas con VIH, ya que, de acuerdo a la información recabada, en las visitas que realiza el Conadeh, vienen con medicamentos que son prescritos en Estados Unidos, y son reactivos que no hay en el país, por lo que es necesario buscar alternativas para este sector vulnerable de la sociedad.

Recordó que existe un Plan Nacional de Reintegración que se debe implementar iniciando con su socialización con todos los actores involucrados, la participación de la sociedad civil que trabaja con personas migrantes retornadas, los Comité de Migrantes Retornados y los gobiernos municipales para brindar una respuesta integral a las necesidades que presentan las personas migrantes.

Otra de las recomendaciones, de la defensora de los derechos humanos, es que se debe adecuar el sistema de educación pública, incorporando las necesidades educativas de niños y niñas retornadas desde Estados Unidos, que presentan muchos desafíos para adaptarse al sistema de educación pública del país, debido a que no hablan español y sus padres no cuentan con la posibilidad de pagar educación bilingüe para sus hijos.

El pasado 10 de febrero, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Conadeh, publicaron una encuesta realizada a 101 migrantes retornados, en diciembre del 2025, que, entre sus hallazgos reveló las diversas necesidades que manifiestan las personas al regresar a Honduras.

Entre las necesidades expresadas por las personas migrantes, retornadas al país, están la económica y la laboral. De las 101 personas encuestadas, 86 expresaron que necesitaban apoyo económico y un empleo para poder contar con medios de vida para sacar adelante su familia.

Otros, en cambio, expresaron necesitar atención en salud general y salud mental, así como protección ante situaciones de riesgos vividas en su comunidad de origen antes de migrar del país. (RO)