En promedio, a diario cinco personas perdieron la vida en accidentes en primeros 79 días del año

Tegucigalpa – En promedio diariamente cinco personas perdieron la vida en accidentes viales en Honduras durante los primeros 79 días del año.

“En 2026 se registran 376 muertes en accidentes automovilísticos en distintas partes del país”, informó hoy el titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morel.

De acuerdo al funcionario se trata de una leve disminución frente a las estadísticas del año 2025 cuando se registraron al cierre un total de mil 894 muertes a causa de accidentes viales.

“Tenemos una estrategia a lo interno de nuestra institución, trabajando con educación vial, fortaleciendo la base de datos, armando los comités de seguridad vial a nivel nacional”, expresó.

Los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año. (RO)