En plantón pacifico estudiantes de odontología de UNAH claman: ¡queremos regresar a clases clínicas! 

Tegucigalpa – “Este es un hospital odontológico atendemos de 7.00 de la mañana a 7.00 de la noche y estamos atrasados porque no podemos ver a nuestros pacientes”, dijo la estudiante Alejandra Rodríguez.

La estudiante dijo que este día se han manifestado de manera pacífica, para pedir a las autoridades que se brinden las clases de parte de los doctores de odontología, ya que ellos por iniciativa propia han logrado un acuerdo con los jóvenes del del movimiento estudiantil Frente de Reforma Universitaria (FRU), y ya ellos accedieron a dejarlos entrar y atender a los pacientes.

No obstante, ahora no han recibido respuesta de las autoridades, por lo que exigen una respuesta ya que no permitirán más interferencias ya que muchos de ellos ya estarían graduados y lastimosamente han perdido dos años por pandemia de COVID-19 y dos semestres más por las huelgas que se dieron anteriormente.

La joven estudiante explicó que a ellos sí les perjudica que no haya clases presenciales, ya que sus clases son con atención directa a pacientes.

Asimismo, detalló que son sus padres los que financian la mayor parte de los materiales y todo el equipo que utilizan porque es poco lo que la facultad les provee y hay materiales que se vencen.

Finalmente, la estudiante dijo que ya no permitirán más retrasos en su plan académico ya que no es justo que siempre son los más perjudicados con los conflictos universitarios. LB