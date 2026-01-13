En paro de labores personal de salud de tres municipios de Olancho

Tegucigalpa – Empleados de salud en Catacamas, Juticalpa y Gualaco bloquearon la principal entrada de la ciudad para exigir el pago de su salario correspondiente a diciembre, así como el aguinaldo y la liquidación.

La protesta busca presionar a las autoridades locales y generar una respuesta inmediata ante la falta de cumplimiento de estas obligaciones laborales.

Los trabajadores aseguran que la medida es la única forma de visibilizar su situación.

Mientras los pacientes y ciudadanos enfrentan complicaciones para ingresar y salir de la zona.

Los manifestantes indicaron que se mantendrán en el paro de labores hasta que las autoridades les cumplan con sus exigencias. IR