En Olancho capturan a hondureño solicitado en extradición por agresión sexual infantil

Tegucigalpa – Un ciudadano hondureño solicitado en extradición por autoridades de los Estados Unidos fue capturado en las últimas horas durante un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

– Se le presentaron cargos en una corte de EEUU por delito de agresión sexual infantil.

El detenido fue identificado como Joaquín Alvarado Bueso, de 38 años, quien cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por las autoridades judiciales hondureñas, luego de una solicitud presentada por el Gobierno norteamericano.

Alvarado Bueso es requerido por una Corte de Distrito estadounidense, donde enfrenta cargos relacionados con agresión sexual infantil, delito que forma parte de una investigación desarrollada por autoridades de ese país.

La captura se llevó a cabo mediante labores de seguimiento e inteligencia realizadas por unidades especializadas de la Policía Nacional, que lograron ubicar al sospechoso en un sector del municipio de Catacamas. Tras su detención, el ciudadano fue puesto bajo custodia policial y posteriormente trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia la capital.

El imputado fue movilizado a Tegucigalpa, donde permanecerá en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, mientras se coordinan las diligencias judiciales correspondientes.

Este miércoles en horas de la mañana será presentado ante el Juzgado de Extradición de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrollará la audiencia de información, primera etapa del proceso judicial que determinará el curso de la solicitud de extradición.

En dicha audiencia se le notificarán formalmente los cargos por los que es requerido y se le explicarán sus derechos dentro del proceso, mientras el tribunal analiza la documentación enviada por las autoridades estadounidenses. JS