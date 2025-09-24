En nueva reunión se definirá agenda para supuestamente poner fin parálisis legislativa

Tegucigalpa – La junta directiva del Congreso Nacional pidió a los jefes de bancada socializar propuestas de ley de interés del oficialismo para definir en una nueva reunión mañana jueves la agenda que podrá fin a la parálisis legislativa, indicó la diputada Lissi Cano, quien representó al Partido Nacional en la reunión con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Cano dijo que para el jueves se les volverá a convocar para poner sobre la mesa los temas donde pueden tener puntos de consenso y los otros donde ya han establecido que no apoyaran a partir de ahí buscarán las medidas “para construir una agenda para sacar de esta parálisis penosa al Congreso Nacional”.

La parlamentaria rechazó los señalamientos de que la oposición es la responsable del estancamiento en el Congreso Nacional y recordó que quien tiene la potestad de convocar es la junta directiva, que en la actualidad está bajo el control de Libertad y Refundación (Libre).

“¿Y es que nosotros convocamos?”, cuestionó al recordar que la Ley Orgánica da esa potestad a la junta directiva y pidió al oficialismo que dejen de buscar excusas “los que no pueden construir y los que de verdad son expertos en la destrucción, en el caos, el conflicto, la confrontación y pasó ligeramente en la reunión, allí hubo un diputado hablando solemnes cantinfladas casi hace que la reunión se deshaga”, reveló. VC