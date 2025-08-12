En-Nesyri y Talisca ponen al Fenerbahçe de Mourinho rumbo a disputar la Liga de Campeones

Redacción Deportes – El delantero marroquí Youssesf En-Nesyri y el ariete brasileño Anderson Talisca clasificaron este martes al Fenerbahçe, dirigido por el técnico portugués José Mourinho, a los cruces de la eliminatoria previa que da acceso a disputar la fase de grupos dw la Liga de Campeones, tras derrotar al Feyenoord por 5-2.

El equipo turco, que llegaba teniendo que remontar el 2-1 de la ida, consiguió la proeza y eliminó al Feyenoord de Robin van Persie. Tras una primera parte en la que los tantos de Archie Brown en el 44 y el colombiano Jhon Durán en el 47, que anotó su primer gol con la camiseta del club turco, empataron la eliminatoria para el Fenerbahce antes del descanso 2-1.

En el segundo tiempo el mediocentro brasileño Fred marcó un gol desde fuera del área y En-Nesyri dejó casi cerrada la clasificación. El doblete del central japonés Watanabe dejó al equipo de Van Persie a un gol del empate, pero el tanto de Talisca en el descuento clasificó definitivamente a los pupilos de José Mourinho.

El Benfica, que ha jugado las últimas quince temporadas de la Liga de Campeones, se hizo fuerte en su estadio y derrotó al Niza por 2-0, mismo resultado que en el partido de ida, y se medirá al Fenerbahçe.

En el duelo que abrió los partidos de vuelta de la tercera ronda previa de la Liga de Campeones entre el Qarabag y el Shkëndija, el mediocentro brasileño Kady Borges lideró la remontada que acabó en goleada del equipo azerbaiyano: primero provocó un gol en propia puerta del conjunto macedonio con un lanzamiento de falta y, dos minutos más tarde, firmó el segundo de los cinco tantos del Qarabag.

Asimismo, pasó el Copenhague, que se impuso 5-0 al Malmö. Es la tercera vez que el equipo danés anota cinco goles en una competición europea tras derrotar en la Liga Europa al Sivasspor 5-0 en la campaña 2021/22, y al Magpies de Gribraltar por 5-1 en la edición 2024/25 de la misma competición.

Las dianas del lateral mexicano Rodrigo Huescas, que estrenó su cuenta goleadora en competiciones europeas, el doblete del delantero brasileño Robert y los goles del noruego Mohamed Elyounoussi y del danés Magnus Mattsson aseguraron el pase del club danés a los cruces de la eliminatoria previa de la ‘Champions’.

Por su parte, el Pafos, equipo dirigido por el técnico español Juan Carcedo, exentrenador del Zaragoza, hizo lo propio y se impuso al Dinamo Kiev por 2-0 y avanza a dicha eliminatoria.

El partido entre el Slovan Bratislava y el Kairat Almaty se decidió en la tanda de penaltis en la que el portero kazajo Aleksandr Zarutskiy atajó un penalti y el portugués Jorginho marcó el decisivo y clasifica al Kairat.

– Resultados de los partidos de ida de la tercera ronda previa (en mayúsculas los clasificados para la siguiente ronda):

QARABAG (AZE), 5 – Shkëndija (MKD), 1 (Ida 1-0)

COPENHAGUE (DEN), 5 – Malmö (SWE), 0 (0-0)

PAFOS (CYP), 2 – Dinamo Kiev (UKR), 0 (1-0)

Viktoria Plzen (CZE), 2 – RANGERS (SCO), 1 (0-3)

FENERBAHÇE (TUR), 5 – Feyenoord (NED), 2 (1-2)

CLUB BRUJAS (BEL), 3 – Salzburgo (AUT), 2 (1-0)

Slovan Bratislava (SVK), 1 – KAIRAT ALMATY (KAZ), 0 (0-1) (pen 3-4)

FERENCVAROS (HUN), 3 – Ludogorets (BUL), 0 (0-0)

ESTRELLA ROJA (SRB), 1 – Lech Poznan (POL), 1 (3-1)

BENFICA (POR), 2 – Niza (FRA), 0 (2-0)

– Cruces de la eliminatoria previa:

Ruta campeones:

Ferencváros (HUN) – Qarabag (AZE)

Estrella Roja (SRB) – Pafos (CYP)

Bodo Glimt (NOR) – Sturm Graz (AUT)

Celtic (ESC) – Kairat Almaty (KAZ)

Basel (SUI) – Copenhague (DIN)

Ruta liga:

Fenerbache (TUR) – Benfica (POR)

Rangers (SCO) – Club Brujas (BEL). EFE