En menos de 24 horas tres mujeres son asesinadas en Honduras

Tegucigalpa– La ola de violencia contra las mujeres sigue generando luto y dolor en las familias hondureñas, tres mujeres han sido asesinadas en menos de 24 horas, dos de ellas en el departamento de Olancho y otra en Cortés.

Según se informó una de las víctimas es una menor de 14 años quien recibió un disparo en la cabeza, el hecho se registró en Juticalpa, Olancho.

Carmen Maribel Rosales.

La víctima fue identificada como Carmen Maribel Rosales.

Agentes policiales investigan el hecho violento.

Asimismo, en Catacamas Olancho, una mujer identificada como Lissi Matute de 22 años fue asesinada por sujetos que ingresaron a su vivienda y le dispararon.

Lissi Matute

Gravemente herida fue trasladada al Hospital San Francisco donde se reportó su muerte.

Mientras que una madre y su hijo fueron acribillados a balazos en el interior de un vehículo en la colonia San Carlos de Sula de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Uno de los occisos fue identificado como Fabio Ismael Sarmiento Padilla (33) y su madre Isadora Padilla Cardona (72). Asimismo, se informó que otras dos mujeres resultaron heridas.

Isadora Padilla Cardona y Fabio Ismael Sarmiento Padilla.

En el presente año más de 80 mujeres han sido asesinadas en Honduras, criminalidad que preocupa a las defensoras de derechos de la mujer por la escasa investigación que hay en el país para esclarecer estas muertes.

Según se informó el 95% de los casos de las muertes de mujeres están en la impunidad.

El llamado de las organizaciones feministas es a la creación de políticas públicas que conlleven a bajar los índices de impunidad y a reforzar la investigación en el país. IR