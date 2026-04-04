Carlos Medrano

Periodista

Las grandes ciudades hondureñas viven en medio de la basura, la gente prefiere tirar los desechos en las esquinas, en las calles y avenidas, frente a la falta de contenedores en donde depositarla o guardarla, mientras las actuales autoridades de las alcaldías nacionales nunca han brindado soluciones integrales y contundentes con este problema.

La basura mal manejada puede generar un problema grave de salud, porque cuando los desechos no se manejan adecuadamente, se convierten en focos de infección para toda la comunidad, además de un hecho asqueroso y pestilente que enferma a toda la población.

Recientemente estuve en la populosa colonia Kennedy, una ciudad dentro de la urbe… Pujante y habitada por miles de ciudadanos que caminan en medio de la inmundicia de la basura mal tratada, convirtiéndola en un espectáculo dantesco que solo retrata nuestra pobreza mental y cultural.

Esta basura que tiran sin control y pudor en cada esquina de las colonias y barrios esperando que los sacrificados recolectores pasen recogiendo los desperdicios humanos, se revierte en contra de los propios capitalinos porque esta misma basura atraen plagas como ratas, moscas y cucarachas, que transmiten enfermedades como dengue, leptospirosis o infecciones gastrointestinales.

Las porquerías afectan los ecosistemas, perjudica el agua, especialmente cuando los residuos llegan a ríos o fuentes subterráneas, el aire, cuando se quema basura, liberando gases tóxicos que provoca enfermedades pulmonares.

El mal manejo de residuos que es tirado con impunidad y sin reserva tapa alcantarillas y drenajes, provocando inundaciones, algo muy común en muchas ciudades durante lluvias fuertes.

La pésima administración de los desechos genera mayores costos para el Estado en limpieza, salud y reparación de daños ambientales, además de afectar el turismo y la imagen de un país o ciudad.

Faltan contenedores colocados estratégicamente en los barrios y colonias y que los camiones que recolectan la basura sean meticulosos en los horarios para que le gente sepa el día y la hora exacta para ir a dejar su basura en el lugar donde pasará el camión.

La Alcaldía Capitalina debería impulsar un proyecto serio y responsable para tratar ese basurero municipal a la salida de Olancho, que además de ofrecer un espectáculo tan desagradable e insalubre, esta contaminando a toda la ciudad.

Otras ciudades de mundo con más gente y más basura recolectada tienen métodos más inteligentes para reciclar los desechos que producen e inclusive generar riqueza en botellas de plástico y metales.

Si los alcaldes hondureños en vez de aparecer en TikTok se ponen a gobernar de verdad y le dan una solución integral a este delicado asunto de la basura estamos seguros que sus gobernados los reelegirían, pues sus ciudades no fueran un gigantesco baño sanitario, sino un lugar decente, limpio, decoroso y admirable en donde habitar.

Los ciudadanos de esta Honduras nos merecemos existir en lugares limpios y respetables, que nos sintamos orgullosos de donde vivimos, pero da pena deambular en estas calles de Dios chapoloteando basura por doquier oliendo pestilencia, sin que nadie haga de el país un lugar mejor donde vivir.

Déjense de hacer show alcaldes y dedíquense a solucionar los verdaderos problemas de sus ciudadanos, aportar soluciones que nos hagan más felices a los hondureños y no un pueblo que nada en basura en todas las ciudades.