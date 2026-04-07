En mayo inicia juicio contra agentes de la DIPAMPCO por delitos en perjuicio de ciudadano filipino

San Pedro Sula – Agentes de tribunales del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), han sido notificados formalmente sobre la celebración del juicio oral y público en contra de once agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). El proceso judicial ha sido programado para desarrollarse del 4 al 8 de mayo del presente año en las instalaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

Los encausados que comparecerán ante la justicia son Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Nuñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez y Evely Dalian Triminio Gonzales. Asimismo, forman parte del proceso Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo. Todos ellos enfrentan cargos por los delitos de allanamientos de funcionario o empleado público, robo con violencia o intimidación agravado continuado, privación ilegal de la libertad realizada por funcionario o empleado público, falsificación de documentos públicos y tortura.

El origen de este proceso penal se remonta a los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2023 en la colonia Real del Puente, ubicada en Villanueva, Cortés. Según las investigaciones fiscales, los agentes habrían irrumpido en una vivienda sin la respectiva orden judicial y cometido diversas violaciones a las garantías fundamentales en perjuicio de un ciudadano de origen filipino.

Actualmente, los once integrantes de la DIPAMPCO se encuentran bajo la medida de prisión preventiva, la cual cumplen en la Penitenciaría Nacional en el sector de Támara, Francisco Morazán, a la espera del inicio de las audiencias donde se evacuará la carga probatoria presentada por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. JS