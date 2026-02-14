spot_img
Economía

En marzo visitará el país una misión del Banco Europeo de Inversiones

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier Conde, dio a conocer que en marzo próximo una misión del Banco Europeo de Inversiones visitará el país para concretar créditos.

A través de sus redes sociales el diplomático informó que el diálogo político se reforzará, incluyendo la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Asimismo, la agenda de inversiones Global Gateway se desarrollará en marzo ya que viene una misión del Banco Europeo de Inversiones para concretar créditos.

“Trabajaremos juntos en los foros multilaterales”, apuntó. IR

