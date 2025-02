En María de Suyapa no hay doble cara, ni mentiras, ni falsedad: Vicente Nácher

Tegucigalpa – No dejemos que la repetición de mensajes haga parecer la mentira como normal, en María de Suyapa sólo hay una realidad, una verdad y un rostro, dijo en arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher en la homilía en conmemoración de los 278 aniversarios del hallazgo de la Virgen de Suyapa.

– Virgen de Suyapa qué bello es tu rostro, resaltó el arzobispo.

Entonces ¿cuántos rostros tiene María?, preguntó, acto seguido respondió que sólo tiene un rostro, el rostro del amor de Dios.

Detalló que en María sólo hay una realidad, la santidad que es la que vive en su corazón y sostiene en sus brazos, en ella no hay varias caras, en ella el sí es sí y el no es no.

Agregó que en su sencillez no hay dobles, no hay espacio para la falsedad, siquiera esas llamadas mentiras útiles para no tener que dar muchas explicaciones.

Afirmó que en María Santísima sólo cabe la verdad, porque la verdad cabe en todas partes y todo este vacío en ella.

Feligreses abarrotaron la Basilica de Suyapa.

“Por ello tener dos caras, es decir una imagen formal y otra realidad escondida no sólo es inmoral, sino ruptural, tanto pasar de una realidad aparente a una segunda justa y decisiva la institución que así lo hiciera acabaría rota e insatisfecha, descontenta”, arguyó.

Señaló que en verdad no existen dos caras, sino tres, siempre hay un tercer rostro de ruptura, frustración, fracaso profundo, el que manifiesta la realidad interior es horrible.

“Si quieres sobrevivir en este mundo miente, María nos enseña que si somos dóciles a Dios es posible tener un sólo rostro, reflejo de un alma limpia y valiente, vivir en la realidad no sólo es posible, sino que necesario”, manifestó.

“no dejemos que la repetición de mensajes haya parecer la mentira como normal, inevitable o buena porque no lo es, la falsedad por su falta de fundamentos es reiterativa hasta llegar a confundir el entendimiento de las personas», señaló.

Afirmó que “somos muchos los que queremos vivir en este mundo verdadero, con María y como María en la verdad, sin dejar al maligno la cuña de la mentira por la que todo mal entra, el mundo verdadero, el mundo que Dios ha creado y redimido no es el de la mentira, sino el de la verdad plena y transformadora”.

Aseguró que todos somos hijos de Dios y vemos su luz en el rostro de María, por eso no aceptamos con derrotismo de decir que vamos hacer si todo este mundo es mentira, la mentira por sí misma no existe, sólo existen personas cobardes que mienten y otras que les creen, pero en sí mismo la mentira sólo es vacío y negación.

En ese sentido, “no dejemos que la repetición de mensajes haya parecer la mentira como normal, inevitable o buena porque no lo es, la falsedad por su falta de fundamentos es reiterativa hasta llegar a confundir el entendimiento de las personas, la verdad como viene de Dios es integradora, fiel y amable eso es lo que vemos en el rostro de nuestra madre santísima de Suyapa, apuntó.

Xiomara Castro presidenta del Ejecutivo; Rebeca Ráquel Obando, presidenta del Poder Judicial y Luis Redondo presidente del Poder Legislativo asistieron a la misa.

En la misa estuvieron presentes los presidentes de los tres poderes del Estado; Xiomara Castro presidenta del Ejecutivo; Rebeca Ráquel Obando, presidenta del Poder Judicial y Luis Redondo presidente del Poder Legislativo.

Asimismo, asistieron miembros del gabinete de gobierno, del Ejército, de la Policía Nacional, cuerpo diplomático y la feligresía católica.

Cada 3 de febrero los hondureños conmemoran un año más del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Este año se cumplen 278 años de su hallazgo. IR