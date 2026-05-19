En marcha segunda ronda de medidas del BCH orientadas a facilitar acceso a divisas

Tegucigalpa – Este 18 de mayo se puso en marcha la segunda ronda de medidas de primera generación del Plan orientado a facilitar el acceso ágil y oportuno de divisas para personas y empresas en todo el país.

Así lo informó el Banco Central de Honduras (BCH) que señaló que esta segunda ronda de medidas incluye tres pilares.

El #BCH pone en marcha la segunda ronda de medidas de primera generación del Plan orientado a facilitar el acceso ágil y oportuno de divisas para personas y empresas en todo el país a partir del 18 de mayo de 2026. pic.twitter.com/5GuJBsRV5Q — Banco Central de Honduras (@BancoCentral_HN) May 18, 2026

En ese sentido, el organismo rector de la política monetaria de Honduras indicó que las medidas incluyen ampliación del monto exento para presentar documentos de soporte en la subasta.

Otra medida es la simplificación de los lineamientos operativos.

El tercer pilar es la aprobación de incentivos orientados a mejorar las condiciones de competencias de mercado cambiario. (RO)